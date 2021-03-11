'Динамо' – 'Вильярреал': онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 11 марта, проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".

Команда Мирчи Луческу сыграет с седьмой командой турнирной таблицы Примеры на стадионе НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Вильярреал. Начало встречи – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ВИЛЬЯРРЕАЛ

Увидеть противостояние возможно благодаря трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ традиционно сопровождает аналитическая студия. Следить за игрой можно будет также на видеосервисе Megogo.

Кроме того, прямой эфир из Киева проведут российский "Матч! Футбол 1" и белорусский вещатель "Беларусь 5. Интернет".

СТАВКИ НА ДИНАМО – ВИЛЬЯРРЕАЛ

Фаворитами встречи в Киев считаются гости. Ставки на победу левантийцев принимаются с коэффициентом 1,95.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 4,00.

СУДЬИ НА ДИНАМО – ВИЛЬЯРРЕАЛ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему на линиях будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Роль четвертого рефери исполнит Питер Бэнкис.

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Крис Кэванах.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Нет тренера, который хорошо играет в чемпионате или еврокубках. Эмери – очень хороший тренер, который скрупулезно готовится к каждой игре. Его команда составлена из очень опытных игроков. В отличие от нашей. "Вильярреал" – очень крепкая, сбалансированная и хорошо организованная команда. У них хороший подбор игроков. У нас нет приоритета. Мы не на базаре, чтобы торговаться, что почем – чемпионат или Лига Европы. Самая важная игра – следующая. Любая победа приносит радость и энтузиазм.

Унаи Эмери, главный тренер "Вильярреала":

– Болельщики – это хороший знак. Может, из-за этого небольшое преимущество будет у "Динамо", но это положительный момент для обеих команд. Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, сыграет ли он. Наше задние – навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что "Динамо" хорошо выступает в еврокубках. Будет сложный матч.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Родригес, Буяльский, Де Пена – Беседин

"Вильярреал": Рулли – Хауме, Альбиоль, Торрес, Альфонсо Педраза – Тригерос, Капу, Парехо, Эступинан – Морено, Алькасер

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В первый и последний раз команды пересекались в сезоне 2004/2005. В 1/16 Кубка УЕФА соперники в Киеве голов не забивали, а в Испании хозяева были сильнее – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский, на счету которого два гола в противостоянии с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы, не получил вызов в сборную Украины.