Где смотреть "Динамо" – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, 2 ноября, сыграет дома с каталонской "Барселоной". Поединок состоится на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Барселона".

Прямая трансляция запланирована на канале "Megogo. Футбол 1", который входит в медиасервис Megogo (подписка "Максимальная") и также доступен на Воля-ТВ (подписка Pro Sport).

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Также показывать встречу будет российский "Матч! Футбол 2".

Команды уже встречались в прошлом сезоне еврокубка. В первом тайме был зафиксирован счет 0:0, а после перерыва каталонский клуб разгромил киевлян с итоговым счетом 4:0. В этом поединке Брейтвейт оформил дубль и отдал ассист.

В 2009 году точный удар Лионеля Месси помог вырвать победу гостям на восемьдесят шестой минуте (2:1).

В Украине дважды побеждало "Динамо" и трижды – "Барса". Статистика мячей в этих встречах - 7-9 в пользу испанцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре ЛЧ подопечные Луческу проиграли "Барселоне" со счетом 0:1.

Встреча 2-го тура против "Баварии" завершилась с антирекордным счетом 0:5.

В первом туре киевляне свели вничью встречу с лиссабонской "Бенфикой".