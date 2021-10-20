"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" в 3-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:0 проиграло на выезде "Барселоне". Поединок группового этапа в квартете Е состоялся на легендарном "Камп Ноу".

​ OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Динамо".

Старт поединка начался с прогнозируемых атак хозяев. "Барселона" полностью контролировала ситуацию, не позволяя киевлянам ничего сделать. В те редкие мгновения, когда мяч оказывался у "бело-синих", они даже не могли перейти центральную линию.

Видео дня

Матч проходил в небольшом темпе, при этом наибольшая угроза исходила с левого фланга. После нескольких навесов от Альбы Дест наносил удар головой.

Первый серьезный выпад чемпионам Украины удался лишь на 11-й минуте, когда Буяльский убежал в контратаку, но нанести удар динамовцам не позволила плотная оборона.

Прессинг "Барселоны" давал свои плоды. Украинцы ничего не могли сделать в атаке, с большим трудом выходя с мячом из своей штрафной. На 21-й минуте лишь невероятный сейв Бущана спас команду от гола. Люк Де Йонг мощно бил в девятку, но вратарь сборной Украины смог дотянуться до мяча.

К середине тайма "сине-гранатовые" подали уже 5 угловых. "Динамо" в атаке использовала лишь одну тактику - длинные забросы на ход форварду.

На 35-й минуте провал в обороне стоил киевлянам пропущенного гола. В первом моменте Бущан спас команду, но уже через полминуты Миколенко забыл про Жерара Пике и футболист сборной Испании открыл счет – 1:0.

"Барселона" не прекращала оказывать давление перед штрафной киевлян. Нидерландские форварды все чаще и чаще уходили от опеки при подачах с угловых. Но мяч летел над перекладиной после ударов головой.

Вторая половина началась снова с прессинга каталонских футболистов. "Динамо" не хватало пространства впереди и не хватало скорости в атаке. В те редкие полумоменты на пути становился Жеррар Пике, который прекрасно работал корпусом.

Нервозность защитников передалась и Бущану. Георгий после паса назад Забарного завозился у своих ворот, его обокрал Фати и чудом не отправил мяч в пустую рамку.

Луческу попытался обновить линию атаки за полчаса до конца выпустив Витиньо и Гармаша вместо Де Пены и Супряги.

Лишь на 70-й минуте столичные игроки смогли немного сместить акцент в сторону ворот тер Стегена, но в створ так ни разу и не попали.

"Барселона" не нагнетала ситуацию, достаточно вяло пытаясь, что то сделать в нападении.

​ ​

​Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз команды между собой встречались в ноябре прошлого года. Встреча 4-го тура ЛЧ завершилась со счетом 4:0 в пользу каталонцев.