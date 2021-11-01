'Динамо' – 'Барселона': онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" сыграет с каталонской "Барселоной" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу примут грозного соперника у себя дома во вторник, 2 ноября.

Встреча пройдет на поле главной арены страны – НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона. Начало – в 22:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на стримминговом канале "Megogo Футбол 1", который также доступен на платформе Volia TV. Зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием экспертов.

Видео дня

Также эфир из Киева организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Фаворитом игры аналитики считают гостей, ставки на победу которых принимаются с коэффициентом 1,66.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 5,25.

СУДЬИ НА ДИНАМО – БАРСЕЛОНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Румынии, которую возглавляет Овидиу Хацеган.

Помогать ему будут лайнсмены Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Роль четвертого рефери исполнит Раду Петреску .

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить итальянец Марко Ди Белло.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Неужели игроков нужно мотивировать на матч с "Барселоной"? Я слышал, что у них нет некоторых игроков, но "Барса" есть "Барса". Любой игрок, который приехал сюда – качественный. У нас нет футболиста, отступные за которого равны миллиарду. У нас есть качественные исполнители. Вы это увидите. Уверен, что мы хорошо сыграем. Мы должны сделать все для того, чтобы добиться положительного результата. Верю в своих ребят. Жду от них большой мотивации и хорошей игры.

Серхи Бархуан, и.о. главного тренера "Барселоны":

– "Барселона" должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение – выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну. Для меня, как для бывшего игрока этого клуба, является честью быть тренером "Барселоны" в матче Лиге чемпионов. У меня мало времени, но я должен использовать его по максимуму.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Вербич

"Барселона": тер Стеген – Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба – Нико, Бускетс, де Йонг – Гави, Депай, Ансу Фати

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Проиграв в минувшем туре в Барселоне, киевляне опустились на последнюю строчку в турнирной таблице группы Е. В активе "Динамо" лишь один набранный пункт. "Барса" же имеет три очка.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречаются друг с другом 12-й раз. До этого восемь побед одержали каталонцы, а трижды сильнее были украинцы.

Поединок минувшего тура "Барселона" выиграла благодаря единственному голу Жерара Пике.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" объявила об отставке нидерландского тренера Рональда Кумана и назначении исполняющим обязанности наставника команды Серхи Бархуана.