"Динамо" – "Брюгге": видео голов Лиги Европы

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 1/16 финала Лиги Европы упустило победу над "Брюгге".

Матч проходил без особых моментов с большим преимуществом гостей. Бельгийцы владели инициативой, но в итоге пропустили первыми.

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На 62-й минуте счет открыл Виталий Буяльский. 28-летний хавбек сборной Украины, находясь на краю штрафной, принял классную передачу одним касанием и другим закрутил мяч в "девятку".

Победный счет продержался лишь 5 минут. После навеса с углового Брэндон Мехеле оказался в нужном месте в нужное время, вбив головой мяч в девятку

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 62 Буяльский, 1:1 – 67 Мехеле.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, де Пена (Родригес, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Сидорчук, Буяльский, Беседин (Супряга, 81).

Брюгге – Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Дирар (ван дер Бремпт, 70), де Кетеларе, Вормер, Баланта, Мата, Дост (де Кейпер, 90), Окереке (Баджи, 69).

Предупреждения: Шапаренко (28), Рикка (32), Миколенко (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильного мороза, организаторы эту встречу сдвинули на 3 часа.