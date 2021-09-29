Где смотреть "Бавария" – "Динамо": расписание трансляций Лиги чемпионов

В среду, 29 сентября, "Динамо" сыграют второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу проведут выездной поединок против "Баварии" на "Арене Мюнхен".

Прямую трансляцию противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на Volia TV и видеосервисе MEGOGO. В России игру покажет "Матч! Футбол 1". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Динамо.

Напомним, что последние матчи между немецким и украинским грандами состоялись на стыке XX и XXI веков. Сначала "Бавария" выбила "Динамо" из Лиги чемпионов 1998/99, выиграв в полуфинале по сумме двух встреч (4:3), а уже в следующем розыгрыше турнира клуб из Мюнхена обменялся победами с киевлянами во втором групповом этапе ЛЧ.

Видео дня

"Бавария" разгромила "Барселону" в первом туре группового этапа со счетом 3:0 на выезде. Подопечные Луческу могли вырвать три очка на последних секундах домашнего матча с "Бенфикой", но гол Николая Шапаренко был отменен после видеопросмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед поединком с немецким грандом "Динамо" провело поединок в украинской Премьер-лиге против "Руха" и одержало победу на классе.

На игру с "Баварией" не полетел лидер киевской команды Виталий Буяльский, который накануне получил повреждение. Стал известен полный список делегации "Динамо".