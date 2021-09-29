Стартовые составы! "Бавария" – "Динамо" – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Стартовые составы! 'Бавария' – 'Динамо' – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 29 сентября, проводит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу на выезде играет с мюнхенской "Баварией".

Поединок проходит на поле стадиона "Альянц Арена". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Динамо". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа Е

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Марко Гуида (Италия)

Арбитр VAR: Маурицио Мариани (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0

"Бавария": 1. Нойер – 2. Упамекано, 4. Зюле, 21. Лукас, 6. Киммих, 7. Гнабри, 8. Горецка, 10. Сане, 19. Дэйвис, 25. Мюллер, 9. Левандовски

Видео дня

Запасные: 36. Фрюхтль, 5. Павар, 23. Куасси, 44. Станишич, 3. Ричардс, 17. Кюизанс, 18. Забитцер, 20. Сарр, 22. Рока, 42. Мусиала, 13. Чупо-Мотинг

"Динамо": 1. Бущан – 16. Миколенко, 24. Тымчик, 25. Забарный, 5. Сидорчук, 13. Шабанов, 14. Де Пена, 15. Цыганков, 19. Гармаш, 18. Андриевский, 10. Шапаренко

Запасные: 35. Нещерет, 71. Бойко, 17. Леднев, 20. Караваев, 94. Кендзера, 34. Сирота, 7. Вербич, 8. Шепелев, 22. Витиньо, 73. Шкурин, 89. Супряга, 99. Антюх

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех поклонников футбола. Киевское "Динамо" сегодня ждет сложнейший экзамен в Мюнхене.

2 ЧАСА ДО МАТЧА. "Динамо" U-19 разбили мюнхенцев 4:0 в юношеской ЛЧ.

70 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы команд известны. У "Динамо" Гармаш будет в нападении. Андриевкий, Шабанов и Тымчик также в основе.

Стартовый состав "Динамо" на матч с "Баварией".

35 МИНУТ ДО МАТЧА. На разминке команды.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят футболисты на поле.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Увидеть противостояние можно будет на стримминговом канале Megogo Футбол 1, который также доступен на платформе Volia TV. Зрителям традиционно предложат аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

"Динамо" в стартовом матче сыграло 0:0 с "Бенфикой".

Кроме того, трансляцию из Мюнхена в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Очевидным и явным фаворитом считается мюнхенская команда. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 1,10.

Ничья оценивается котировкой 10,00. А показатели на успех киевлян достигают уровня 26,00.

"Бавария" разбила "Барселону" на старте ЛЧ.

СУДЬИ НА МАТЧ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Италии, которую возглавляет Марко Гуида.

Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Джорджио Перетти, а роль четвертого рефери исполнит Фабио Мареска.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Маурицио Мариани.

Мирча Луческу

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юлиан Нагельсманн, главный тренер "Баварии":

– "Динамо" является фаворитом большинства матчей внутреннего чемпионата. У меня есть уверенность в своей команде, но в то же время я должен знать все о сопернике. В матче с "Динамо" речь будет идти о том, что мы должны подтвердить статус одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Победитель турнира так или иначе должен выиграть большинство своих матчей. Этого мы и хотим.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Знаменитый полуфинал ЛЧ "Динамо" – "Бавария" (3:3).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Бавария" в стартовой игре обыграла "Барселону" (3:0) и возглавила группу Е. Киевляне делят 2-3 место с "Бенфикой" после очного матча в Киеве (0:0).

Таблица группы Е.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды не встречались друг с другом с 2000 года. Тогда в заключительном матче второго группового этапа ЛЧ киевляне выиграли на своем поле 2:0. Всего соперники провели 10 матчей. Пять побед на стороне немецкой команды, а четыре встречи взяли динамовцы. Разница мячей 12-12.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" лишилось лидера команды накануне матча с мюнхенской "Баварией" в Лиге чемпионов.

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