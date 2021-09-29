Стартовые составы! 'Бавария' – 'Динамо' – 0-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в среду, 29 сентября, проводит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Мирчи Луческу на выезде играет с мюнхенской "Баварией".

Поединок проходит на поле стадиона "Альянц Арена". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Динамо". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа Е

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Марко Гуида (Италия)

Арбитр VAR: Маурицио Мариани (Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0

"Бавария": 1. Нойер – 2. Упамекано, 4. Зюле, 21. Лукас, 6. Киммих, 7. Гнабри, 8. Горецка, 10. Сане, 19. Дэйвис, 25. Мюллер, 9. Левандовски

Видео дня

Запасные: 36. Фрюхтль, 5. Павар, 23. Куасси, 44. Станишич, 3. Ричардс, 17. Кюизанс, 18. Забитцер, 20. Сарр, 22. Рока, 42. Мусиала, 13. Чупо-Мотинг

"Динамо": 1. Бущан – 16. Миколенко, 24. Тымчик, 25. Забарный, 5. Сидорчук, 13. Шабанов, 14. Де Пена, 15. Цыганков, 19. Гармаш, 18. Андриевский, 10. Шапаренко

Запасные: 35. Нещерет, 71. Бойко, 17. Леднев, 20. Караваев, 94. Кендзера, 34. Сирота, 7. Вербич, 8. Шепелев, 22. Витиньо, 73. Шкурин, 89. Супряга, 99. Антюх

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех поклонников футбола. Киевское "Динамо" сегодня ждет сложнейший экзамен в Мюнхене.

2 ЧАСА ДО МАТЧА. "Динамо" U-19 разбили мюнхенцев 4:0 в юношеской ЛЧ.

70 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы команд известны. У "Динамо" Гармаш будет в нападении. Андриевкий, Шабанов и Тымчик также в основе.

35 МИНУТ ДО МАТЧА. На разминке команды.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Выходят футболисты на поле.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Увидеть противостояние можно будет на стримминговом канале Megogo Футбол 1, который также доступен на платформе Volia TV. Зрителям традиционно предложат аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, трансляцию из Мюнхена в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Очевидным и явным фаворитом считается мюнхенская команда. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 1,10.

Ничья оценивается котировкой 10,00. А показатели на успех киевлян достигают уровня 26,00.

СУДЬИ НА МАТЧ "БАВАРИЯ" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Италии, которую возглавляет Марко Гуида.

Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Джорджио Перетти, а роль четвертого рефери исполнит Фабио Мареска.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Маурицио Мариани.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юлиан Нагельсманн, главный тренер "Баварии":

– "Динамо" является фаворитом большинства матчей внутреннего чемпионата. У меня есть уверенность в своей команде, но в то же время я должен знать все о сопернике. В матче с "Динамо" речь будет идти о том, что мы должны подтвердить статус одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Победитель турнира так или иначе должен выиграть большинство своих матчей. Этого мы и хотим.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– "Бавария" выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые. Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, де Пена – Супряга

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Бавария" в стартовой игре обыграла "Барселону" (3:0) и возглавила группу Е. Киевляне делят 2-3 место с "Бенфикой" после очного матча в Киеве (0:0).

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды не встречались друг с другом с 2000 года. Тогда в заключительном матче второго группового этапа ЛЧ киевляне выиграли на своем поле 2:0. Всего соперники провели 10 матчей. Пять побед на стороне немецкой команды, а четыре встречи взяли динамовцы. Разница мячей 12-12.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" лишилось лидера команды накануне матча с мюнхенской "Баварией" в Лиге чемпионов.