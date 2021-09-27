Без лидера команды: "Динамо" отправилось на матч Лиги чемпионов против "Баварии"

Лидер "Динамо" Виталий Буяльский не поможет команде в выездном матче второго тура Лиги чемпионов против "Баварии". Ключевой полузащитник киевлян не попал в список игроков, которые отправились в Мюнхен.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, в делегацию "Динамо" вошли 24 футболиста. В поединке смогут принять участие следующие футболисты:

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

Видео дня

Напомним, что выездной матч против "Баварии" состоится в среду, 29 сентября.

В первом туре Лиги чемпионов киевляне едва не вырвали победу у лиссабонской "Бенфики", однако гол киевлян в добавленное ко второму тайму время был отменен после видеопросмотра. Мюнхенский клуб не оставил шансов "Барселоне" на старте группового турнира, разгромив "сине-гранатовых" в гостях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" на классе обыграло "Рух" в украинской Премьер-лиге и продолжает удерживать лидерство в таблице.