"Динамо" добыло легкую победу на классе. Видео

Киевское "Динамо" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло в гостях львовских "Рух". Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме "Динамо" полностью доминировало на поле, но оборона "Руха" при этом не испытывала каких-либо серьезных проблем. За первые 15 минут "бело-синие" не создали ничего у ворот Панькова.

Подопечные Луческу уверенно контролировали мяч, вели игру, но не могли организовать никаких моментов или даже попытки войти в штрафную. На 28-й минуте Мартынюк перегнул с агрессивностью в игре против Гармаша, коленом зацепил ногу Дениса и Юрий Иванов поставил пенальти.

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Через 10 минут "Динамо" удвоило преимущество. Прострел Тымчика замкнул Денис Гармаш.

Во второй тайме киевляне играли по результату, перепасовываясь в середине поля. "Рух" не шел в прессинг, даже не пытаясь заставить опонента ошибаться. Львовяне никак не атаковали соперника ни в верхнем, ни в среднем блоке. Лишь в своей штрафной была заметна хоть какая-то самоотдача.

А про чужие ворота "Рух" вспомнил лишь на 80-й минуте, так и ни разу не попав в ворота Бущана.

"Рух" – "Динамо" 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 28, пенальти Цыганков, 0:2 – 38 Гармаш.

Рух – Панькив, Бойчук (Рунич, 65), Белый, Гагун, Мысык, Мартынюк, Притула (Ориховский, 65), Сыч (Таллес, 81), Климчук (Лях, 58), Карасюк, Борячук (Кондраков, 58).

Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко (Караваев, 77), Тымчик, Цыганков (де Пена, 85), Шепелев, Гармаш, Вербич (Витиньо, 62), Андриевский, Супряга (Шкурин, 62).

Предупреждения: Сыч (36), Гагун (63), Белый (69), Карасюк (89).

Отметим, что в прошлом туре "бело-синие" лишь на последних секунде победили "Александрию". Единственный гол с пенальти забил Виктор Цыганков.В среду подопечные Луческу со счетом 0:3 уступили "Шахтер" в битве за Суперкубок Украины.