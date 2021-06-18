Где смотреть Англия – Шотландия: расписание трансляций матча Евро-2020

В пятницу, 18 июня, Англия на своем поле примет Шотландию в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Британское дерби пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на одноименном общенациональном канале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождаться традиционной экспертно-аналитической студией. В России игра будет доступна на Первом канале, а в Беларуси – на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

В последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2018. Тогда англичане разгромили своих соседей дома (3:0) и сыграли вничью на выезде (2:2). В целом они владеют явным преимуществом в очных матчах: 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

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Отметим, что Шотландия вышла на крупный футбольный турнир впервые с ЧМ-1998, который прошел во Франции. Евро-2020 начался для них не лучшим образом. Они создали большое количество моментов в поединке с Чехией, но проиграли 0:2, пропустив один из голов после удара с центра поля. Англия, в свою очередь, одолела Хорватию со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня на чемпионате состоялось три игры. Сначала Украина в историческом матче добыла первую победу на турнире, затем Бельгия совершила камбэк в противостоянии с Данией, а Нидерланды легко разобрались с австрийцами, сыграв в пользу нашей сборной.