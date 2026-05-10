Из огненной ловушки в Зоне отчуждения спасли уже второго лося. Фото

В Чернобыльском заповеднике уже третьи сутки продолжается масштабный пожар, который охватил часть территории Зоны отчуждения. Несмотря на сложные условия спасателям удалось спасти еще одного лосенка. Сейчас это уже второе животное, которое удалось вывезти из опасной зоны за последние дни.

Лосенок не мог самостоятельно выбраться и едва не погиб. Об этом сообщает директор Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

После спасения животное решили доставить в сафари-парк "Медвино". Там лось будет проходить реабилитацию под наблюдением специалистов, которые оценят его состояние после пережитого стресса и пребывания в зоне пожара.

Из-за масштабного возгорания в Чернобыльской зоне дикие животные вынуждены покидать свои места обитания, спасаясь от огня.

Опубликованные фото с места происшествия показали истощенного лосенка уже после спасения. Сейчас специалисты надеются, что животное быстро восстановится в безопасных условиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

