Где смотреть Англия – Италия. Расписание трансляций важнейшего матча для Украины в отборе Евро-2024

Во вторник, 17 октября, главные конкуренты сборной Украины по футболу по группе в отборе на Евро-2024 Италия и Англия проведут свой поединок 8-го тура. Игра состоится на легендарном Уэмбли и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Встреча в прямом эфире будет показана на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт".

Перед этой игрой Англия занимает первое место в квинтете С, выиграв четыре из пяти матчей, забив шестнадцать мячей и пропустив всего два. Внушительная разница между забитыми и пропущенными голами, а также четырнадцать баллов из пятнадцати возможных делают команду одними из основных претендентов на выход на Евро-2024.

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Италия идет на втором месте, заработав семь очков в четырех поединках (две победы, один ничейный результат и одно поражение).

Отметим, что сборная Украины свои матчи Англии и Италии проиграла. 1-й тур 26 марта в Лондоне завершился со счетом 2:0, а 6-й тур на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября – 2:1.

Подопечные Сергея Реброва свою встречу 8-го тура 17 октября проведут на национальном стадионе Та-Кали против Мальты.

Накануне "желто-синие" добыли уверенную победу над Северной Македонии. Защитник "Динамо" Александр Караваев в этой встрече забил фантастический гол с 40 метров.

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