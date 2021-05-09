"Шахтер" вышел в квалификацию Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в матче заключительного, 26-го тура, чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл "Ингулец" и официально оформил 2-е итоговое место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Поединок на киевском НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

"Горняки" с первых секунд обозначили свое преимущество на поле, раз за разом накатывая атаки на ворота Малыша.

Оборона гостей справлялась недолго и на 16-й минуте "оранжево-черные" открыли счет. Тете убежал с центра поля, выйдя один на один с голкипером. Вратарь столкнулся со своим защитником, позволив бразильцу закатить в пустые ворота.

"Шахтер" – "Ингулец" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 16 Тете.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Витао, Болбат (Корниенко, 77), Майкон (Мудрик, 84), Дентиньо (Вьюнник, 65), Тете (Фернандо Педро, 77), Алан Патрик, Соломон, Судаков (Маркос Антонио, 65).

Ингулец – Малыш, Асмелаш, Квасный (Бартулович, 23), Бен-Салем, Павлов, Щедрый (Коваленко, 70), Запорожец, Козак (Янаков, 70), Коробенко, Кучеренко, Сичинава.

Предупреждения: Болбат (15), Козак (30), Бартулович (54), Павлов (83).

"Шахтер" на пути к основному турниру ЛЧ, должен будет пройти двух соперников.

Жеребьевка третьего раунда квалификации запланирована на 19 июля 2021 года. Первый матч состоятся 3-4 августа 2021. Ответный – 10 августа 2021.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 2 августа, а 17-18 августа пройдут первые матчи. 24-25 августа – ответные.

Поражение на любом из раундов отправит "Шахтер" в группу Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в групповой этап Лиги чемпионов вышло киевское "Динамо", завоевав первое место в УПЛ.