Где смотреть 21-й тур УПЛ: расписание трансляций, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 10-11 апреля пройдут матчи очередного игрового дня.
Лидер первенства киевское "Динамо" в 21-м туре сыграет на формально своем поле с "Днепро-1". А действующий чемпион "Шахтер" проведет встретиться с "Мариуполем".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 21-го тура УПЛ.
Премьер-лига Украины. 21-й тур
10 апреля (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
17:00. "Динамо" – "Днепр-1", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-1"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
19:30. "Десна" – "Александрия", "Футбол 2"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Сергей Бойко
11 апреля (воскресенье)
14:00. "Заря" – "Ингулец", УНИАН
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Виталий Романов
14:00. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
19:30. "Олимпик" – "Колос", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Дердо
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о конфликте в "Шахтеру" между молодыми футболистами и старожилами команды.