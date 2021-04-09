Де дивитися 21-й тур УПЛ: розклад трансляцій, календар, таблиця
В українській футбольній Прем'єр-лізі 10-11 квітня пройдуть матчі чергового ігрового дня.
Лідер першості київське "Динамо" в 21-му турі зіграє на формально своєму полі з "Дніпро-1". А чинний чемпіон "Шахтар" проведе зустрітися з "Маріуполем".
За традицією вболівальники зможуть побачити поєдинки в прямих трансляціях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 і УНІАН. Вашій увазі повний розклад 21-го туру УПЛ.
Прем'єр-ліга України. 21-й тур
10 квітня (субота)
14:00. "Маріуполь" – "Шахтар", "Футбол 2"
Київ, НСК "Олімпійський"
Головний арбітр: Анатолій Абдула
17:00. "Динамо" – "Дніпро-1", 2+2
Дніпро, стадіон "Дніпро-1"
Головний арбітр: Ігор Пасхал
Арбітр VAR: Андрій Коваленко
19:30. "Десна" – "Олександрія", "Футбол 2"
Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Денис Шурман
Арбітр VAR: Сергій Бойко
11 квітня (неділя)
14:00. "Зоря" – "Інгулець", УНІАН
Кропивницький, стадіон "Зірка"
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін
Арбітр VAR: Віталій Романов
14:00. "Ворскла" – "Львів", "Футбол 1"
Полтава, стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського
Головний арбітр: Микола Балакін
17:00. "Рух" – "Минай", "Футбол 1"
Львів, стадіон "Арена-Львів"
Головний арбітр: Катерина Монзуль
Арбітр VAR: Віктор Копієвський
19:30. "Олімпік" – "Колос", "Футбол 1"
Ковалівка, стадіон "Колос"
Головний арбітр: Олександр Дердо
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про конфлікт в "Шахтарі" між молодими футболістами і старожилами команди.