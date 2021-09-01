Футболисты нашей сборной потрясающе исполнили гимн Украины вместо болельщиков в отборе на ЧМ-2022

После того, как УЕФА запретил посещение украинскими болельщиками выездного матча отбора на Чемпионат мира по футболу-2020 против Казахстана, футболистам нашей сборной пришлось самостоятельно создавать патриотическую атмосферу перед поединков. Игроки на поле "Астана Арены" в Нур-Султане, впервые обнявшись, невероятно исполнили гимн Украины.

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Напомним, что наши болельщики регулярно исполняли гимн Украины на чемпионате Европы по футболу-2020. Впервые подобное зрелище можно было увидеть на матче 1-го тура группового этапа с Нидерландами. Тогда арена в Амстердаме фантастически исполнила гимн Украины.

После этого украинцы пели в матчах с Северной Македонией, Австрией и Швецией.

Видео дня

В поединке со шведами гимн Украины акапельно от фанатов прозвучал и в концовке основного времени.

Сама игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.