Футболисты нашей сборной потрясающе исполнили гимн Украины вместо болельщиков в отборе на ЧМ-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Казахстан Украина

После того, как УЕФА запретил посещение украинскими болельщиками выездного матча отбора на Чемпионат мира по футболу-2020 против Казахстана, футболистам нашей сборной пришлось самостоятельно создавать патриотическую атмосферу перед поединков. Игроки на поле "Астана Арены" в Нур-Султане, впервые обнявшись, невероятно исполнили гимн Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что наши болельщики регулярно исполняли гимн Украины на чемпионате Европы по футболу-2020. Впервые подобное зрелище можно было увидеть на матче 1-го тура группового этапа с Нидерландами. Тогда арена в Амстердаме фантастически исполнила гимн Украины.

После этого украинцы пели в матчах с Северной Македонией, Австрией и Швецией.

Видео дня
Фанаты сборной Украины

В поединке со шведами гимн Украины акапельно от фанатов прозвучал и в концовке основного времени.

Украинские болельщики

Сама игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

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