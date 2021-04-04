Футболиста "Ворсклы" унесли с поля на носилках после удара одноклубника в лицо. Видео
Люксембуржский полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль получил серьезную травму в матче 20-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге с "Шахтером".
24-летний футболист на 46-й минуте в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от одноклубника Сергея Яворского.
Тилль не смог продолжить встречу. Его унесли с поля на носилках, после чего на скорой помощи увезли сразу в госпиталь. Вместо игрока сборной Люксембурга вышел Пап-Алиун Ндиайе.
Момент на видео на 5.23
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта защитник донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил перелом и разрыв связок ноги в матче 16-го тура Премьер-лиги с "Минаем".
Жуткий эпизод произошел на последней минуте игры. Капитан "олимпиков" неудачно упал на газон в борьбе с нападающим соперника Антоном Шиндером, приземлившись всей массой тела на свою левую ногу.