Футболіста "Ворскли" забрали з поля на ношах після удару одноклубника в обличчя. Відео

Люксембуржський півзахисник полтавської "Ворскли" Олів'є Тілль отримав серйозну травму в матчі 20-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі з "Шахтарем".

24-річний футболіст на 46-й хвилині в боротьбі за м'яч отримав удар ліктем в обличчя від одноклубника Сергія Яворського.

Тілль не зміг продовжити зустріч. Його забрали з поля на ношах, після чого на швидкій допомозі відвезли відразу в госпіталь. Замість гравця збірної Люксембургу вийшов Пап-Аліун Ндіайе.

Момент на відео на 5.23

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня захисник донецького "Олімпіка" Євген Цимбалюк отримав перелом і розрив зв'язок ноги в матчі 16-го туру Прем'єр-ліги.

Жахливий епізод стався на останній хвилині гри. Капітан "Олімпік" невдало впав на газон в боротьбі з нападником суперника Антоном Шиндером, приземлившись всією масою тіла на свою ліву ногу.