Украинского футболиста прямо с поля увезла скорая во время матча УПЛ: видео жуткой травмы

Защитник донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил перелом и разрыв связок ноги в матче 16-го тура Премьер-лиги с "Минаем".

Жуткий эпизод произошел на последней минуте игры. Капитан "олимпиков" неудачно упал на газон в борьбе с нападающим соперника Антоном Шиндером, приземлившись всей массой тела на свою левую ногу.

Цымбалюка прямо с футбольного поля на скорой отправили в больницу, где ему была сделана операция. "Прежде всего от лица всей нашей команды хочу пожелать скорейшего выздоровления Жене Цымбалюку. Пусть поскорее восстанавливается и возвращается на поле. Результат не так важен, как здоровье футболистов", – прокомментировал эпизод тренер "Миная" Василий Кобин.

Отметим, что сроки восстановления игрока пока неизвестны, а его команда проиграла 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл луганской "Заре" в 16-м туре УПЛ.