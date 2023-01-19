Украинский футболист, игравший в Казахстане, рассказал, что там делают с россиянами после неправильного ответа на ''Чей Крым?''

Украинский защитник ФК "Львова" Алексей Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся. По словам 34-летнего уроженца Новой Каховки, Когда россияне находятся за границей, то они там ходят очень тихо и на это есть веские причины.

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"Потому что в Казахстане много молодых ребят, которые ходят и просто п*здят россиян на улицах. Спрашивают, чей Казахстан и чей Крым, и просто п*здят. Это реально так есть, без шуток. Если бы поймали россиянина, который сказал бы, что Крым – это Россия, то ему бы "втащили". Там уже были такие ситуации", – цитирует Дитятьева Украинский футбол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года, когда после объявления в России "частичной мобилизации" российские мужчины массово начали удирать в Казахстан, появилось видео, как местные жители устраивают им проверку Крымом.

Встретив россиян в одном из торговых центров, казах спрашивал у них, чей, по их мнению, Крымский полуостров. Проверку россияне, скрывающиеся в чужой стране от мобилизации, не прошли.

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