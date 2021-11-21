Футболист сборной Украины забил два гола за 67 секунд. Видео

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик оформил один из быстрейших дублей в истории Премьер-лиги Украины. Футболист "желто-синей" сборной в матче 15-го тура забил в ворота "Александрии" два гола с интервалом в 67 секунд.

В 27:55 24-летний форвард точно реализовал пенальти, переиграв Олега Билыка, а в 29:02 эффектно замкнул контратаку хозяев.

Всего в интервале двух минут в УПЛ два гола забивали 15 раз. Более точной информации о посекундном взятии ворот нет.

Отметим, что встреча "Днепра-1" и "Александрии" завершилась со счетом 3:1. У хозяев кроме Довбика голом отметился Сергей Логинов. У гостей на 19-й минуте мяч забил Владислав Бабогло.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Добвик стал настоящим героем сборной Украины на Евро-2020.

Футболист в четвертьфинале против Швеции вышел на замену и забил победный гол в дополнительное время.

После этого Артем дал комментарий журналистам на русском языке, что вызвало возмущение украинской писательницы Ларисы Ницой.

Отец игрока отметил, что на самом деле его ребенок прекрасно знает украинский язык и уж точно не стыдится его

Недавно Добвик забил гол и в отборе на ЧМ-2022.

Артем расписался в воротах Боснии и Герцеговины, сделав счет 2:0 в нашу пользу.