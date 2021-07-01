Отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020: просто у них в командах все русскоязычные

Форвард сборной Украины Артем Довбик владеет украинским языком и использует его в бытовой жизни. К русскому игрок "Днепра-1" привык, поскольку находится в соответствующей футбольной среде.

Об этом в комментарии ВВС рассказал отец игрока Александр Довбик. Мужчина отметил, что успел поговорить с сыном сразу же после поединка со Швецией, в котором Артем забил победный гол и вывел нашу сборную в 1/4 финала Евро-2020.

Несмотря на то, что Довбик-младший удостоился самых приятных слов со стороны украинцев за результативный удар головой по мячу, на игрока упала также порция критики из-за того, что послематчевый комментарий он дал на русском языке, а не украинском.

Видео дня

Отец Артема отметил, что на самом деле футболист прекрасно знает украинский язык и уж точно не стыдится его: "Артем дома с нами на украинском разговаривает. Так просто у них в командах все русскоязычные и он это так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же, как мы".

Отдельно Александр подчеркнул, что его сын ни в коем случае не поедет выступать в российском чемпионате.

Бурю негодования в сети подняла писательница Лариса Ницой, которая обозвала Артема Довбика "московитом" и "марсианином". Правда, она не сумела найти поддержки даже среди украиноязычных украинцев, которые жестко раскритиковали ее за претензии к футболисту, который вывел Украину в число 8 сильнейших сборных Европы.

Позже Ницой поучаствовала в разговоре с Довбиком, но, как выяснилось, это был розыгрыш одного из журналистов. "Футболист" говорил, что принял во внимание замечание писательницы и приглашал ее посетить матч украинской сборной.

Уже в четверг, 1 июля, к лагерю Ницой присоединился языковой омбудсмен Тарас Креминь, который упрекнул футболистов за то, что они не разговаривают на украинском языке.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет против Англии. Матч пройдет в Риме, впервые на турнире "отцы" футбола сыграют не в Лондоне.