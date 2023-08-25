Футболист сборной Украины сменил команду в Серии А

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко не будет выступать в итальянской "Аталанте" в нынешнем футбольном сезоне. 27-летний уроженец Херсона продолжит карьеру в составе другого клуба Серии А – тосканского "Эмполи".

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Об этом информирует официальный сайт "синих". Наш соотечественник перешел в команду со стадиона "Карло Кастельяни", подписав арендное соглашение на один год. При этом "Эмполи" будет иметь первоочередное право выкупить полноценный контракт Виктора у "Аталанты".

Минувший сезон "Эмполи" завершил на 14-й строчке Серии в 12 очках от зоны вылета. Коваленко в этом время защищал цвета "Специи", которая покинула высший дивизион чемпионата Италии.

В активе украинца 20 матчей во всех турнирах. Результативных действий Виктор не совершал, пропустив часть сезона (14 игр) из-за травм. Дебютировать за новую команду Коваленко может уже 26 августа в выездной игре с "Монцой".

Ранее лидер сборной Украины Руслан Малиновский покинул французский "Марсель" и подписал контракт с новичком Серии А. При этом игрок не был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).

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