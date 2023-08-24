У Мудрика возникли проблемы в 'Челси'

У украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика возникли проблемы со здоровьем. 22-летний футболист сборной Украины получил травму на тренировке и выбыл на несколько дней.

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Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино заявил, что очень разочарован ситуацией с учетом того, что наш соотечественник сыграл 45 минут против "Вест Хэма".

"Мы надеемся помочь ему выступать так, как, по нашему мнению, он может выступать. Поэтому мы разочарованы, но в то же время проблема не такая серьезная. Нам нужно будет подождать, может быть, неделю или несколько дней, чтобы он снова присоединился к команде" , - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба "Челси".

Напомним, что Мудрик отсутствовал на тренировке лондонского клуба 23 августа.

В текущем сезоне 22-летний футболист сборной Украины принял участие в двух матчах за "Челси". Оба раза украинец выходил на замену, не отметившись никакими результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мудрика словили Лондоне фанаты "Арсенала", который является главным конкурентом "синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик в январе этого года перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 млн составили бонусы.

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