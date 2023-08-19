Официально. Малиновский перешел в клуб, который выгнал Шевченко

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский перешел в "Дженоа". 30-летний полузащитник продолжит карьеру в Италии на правах аренды с правом выкупа.

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По предварительным данным, "грифоны" могут заключить полноценный контракт с украинцем за 10 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем сезоне украинец сыграл за "Марсель" 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. Один из них – в ворота чемпиона ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября прошлого года "Дженоа" возглавил Андрей Шевченко. 15 января 2023-го Шева был уволен. Причиной такого решения стали также разногласия по поводу трансферов.

Напомним, что Малиновский перешел в "Марсель" в январе этого года, отыграв до этого три с половиной сезона за "Аталанту". В Италии он провел 143 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 24 голевые передачи.

В итальянский клуб Руслан перешел из бельгийского "Генка" летом 2019-го года за 13,7 миллионов евро.

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