Футболист сборной Украины получил травму перед матчами отбора на ЧМ-2022

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков получил травму в матче 26-го тура чемпионата Венгрии против "Пакша" (5:2) незадолго до старта отбора на чемпионат мира 2022 года.

Как сообщил главный тренер клуба из Будапешта Сергей Ребров, наш соотечественник был заменен в перерыве поединка. Пока неизвестно, насколько серьезным является его повреждение.

"Александр Зубков повредил бедро. Надеемся, что травма не является серьезной, но об этом станет известно на протяжении нескольких дней", – цитирует слова украинского специалиста официальный сайт "Ференцвароша".

Отметим, что команда Реброва уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 13 очков после 26 туров.

Напомним, что Зубков попал в расширенный состав национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). В список игроков, вызванных на эти поединки, не был включен лидер "Динамо" Виталий Буяльский. Позже он прокомментировал эту ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые домашние матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 могут быть перенесены из Львова.