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Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
162
Футболист 'Динамо' М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Норвежский футболист "Ростов", играющий в аренде в Динамо Москва, Матиас Норманн отказался выступать и уехал из России. Как сообщил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров, 27-летний полузащитник направил в "Динамо" и "Ростов" уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны.

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Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Ссылаясь на эти обстоятельства, Норманн уехал из России "в целях своей безопасности".

"Мы с его позицией не согласны, вместе с "Ростовом" готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд", – сказал Пивоваров.

Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Норман с 2019 по 2021 выступал за ростовский клуб, сыграв в 56 матчах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

После аренды в "Динамо" М в 2022-м сыграл в прошлом сезоне в 17 матчах, не отметившись результативными действиями. В сезоне 2023/2024 успел провести лишь одну игру.

Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 июля Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

После атаки дронов на столицу РФ россияне устроили истерику в сети и призвали бомбить "от Киева до Львова" и "уничтожить всех украинцев".

Футболист "Динамо" М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

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