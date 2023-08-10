Футболист 'Динамо' М сбежал из России, испугавшись атаки дронов на Москву

Норвежский футболист "Ростов", играющий в аренде в Динамо Москва, Матиас Норманн отказался выступать и уехал из России. Как сообщил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров, 27-летний полузащитник направил в "Динамо" и "Ростов" уведомления о расторжениях договора в связи с тем, что в здание "Москва-Сити" врезались дроны.

Видео дня

Ссылаясь на эти обстоятельства, Норманн уехал из России "в целях своей безопасности".

"Мы с его позицией не согласны, вместе с "Ростовом" готовимся к арбитражу. Норманна ждет суд", – сказал Пивоваров.

Норман с 2019 по 2021 выступал за ростовский клуб, сыграв в 56 матчах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

После аренды в "Динамо" М в 2022-м сыграл в прошлом сезоне в 17 матчах, не отметившись результативными действиями. В сезоне 2023/2024 успел провести лишь одну игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 июля Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

После атаки дронов на столицу РФ россияне устроили истерику в сети и призвали бомбить "от Киева до Львова" и "уничтожить всех украинцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!