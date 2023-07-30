'Уничтожить всех украинцев!' Россияне устроили истерику в сети после атаки БПЛА на Москву

Жители страны-агрессора России ответили присущей им "гуманностью" на новую атаку дронов в Москве. После взрывов ночью 30 июля, повредивших одну из башен столичного бизнес-центра "Москва-Сити", они потребовали ответа – конечно же, Киеву.

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Пока неизвестно, чьи беспилотники долетели до столицы РФ, но ее минобороны возложило вину на Украину и похвасталось уничтожением целей. Россияне же на фоне увиденных последствий просто устроили очередную истерику (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Удары возмездия по Киеву и Львову, уничтожить всех украинцев, миллионы ответных ракет..." – орали в сети граждане государства-террориста.

Они бесились и из-за атаки "украинских" БПЛА на Москву, и из-за того, что власти, оказывается, лжут о ее "безболезненном" для столицы отражении. Некоторые отмечали, мол, пусть немного достанется и мажорам в "Москва-Сити", а не только находящимся в окопах на фронте землякам-простакам.

"Сверхдержава, с оружием, не имеющим аналогов в мире, не может столицу закрыть. Испортили так испортили укры легенду", "Как вы думаете, солдатам не надоело, что они в окопах. Мажоры жируют в "Москва-Сити". Так хоть немного почувствуют", – писали в российских пабликах.

Однако большинство все же призывало бомбить именно украинцев – "по-взрослому". Традиционно, россияне требовали массированных ударов по Киеву, Львову и "пунктам принятия решений".

"Пора конкретно х*ярить Украину!", "На Банковой в Киеве пора ландшафтный дизайн менять", "Нужно нанести решающий удар по центру принятия решений в Киеве, нужно обезглавить киевский режим", "Хо*лы, вечером теперь ждите миллион ракет по своих свинарниках. Не обижайтесь потом", "По Крещатику нужно умными бомбами пройтись", "Ответ должен быть мощным, по всем аэродромам, ж/д путям, мостам и пунктам принятия решений. Достали, уроды", – заявляли сторонники российского терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью воскресенья, 30 июля, Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

Яркий момент падения БПЛА на "Москва-Сити" попал на видео. Также в сети показали кадры последствий атаки дронов на российскую столицу.

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