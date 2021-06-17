"Финны – боевые пацаны!" Появилось видео, как игроки сборной Украины смотрели матч России

Футболисты сборной Украины посмотрели матч между Финляндией и Россией. Поединок второго тура Евро-2020 мог закончиться сенсацией, но россиянам удалось сохранить до финального свистка минимальное преимущество в один гол.

Подопечные Андрея Шевченко не болели за россиян, а просто внимательно смотрели за ходом поединка. Соответствующий фрагмент был опубликован на YouTube-канале vZbirna.

"Финны – нормальные пацаны. Такие, боевые!" – обсуждали украинцы. Отметим, что наши футболисты и сами ранее убедились, что команда у Финляндии довольно крепкая. С ними "желто-синие" играют в одной отборочной группе на чемпионат мира-2022 и в первом матче не смогли удержать победу.

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Что касается противостояния финнов с россиянами, то они уступили со счетом 0:1, игра в целом получилась крайне незрелищной, голевых моментов обе команды создали очень мало. Единственный гол забил Алексей Миранчук, одноклубник украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Второй матч команды Шевченко на чемпионате Европы будет доступен в онлайн трансляции OBOZREVATEL.