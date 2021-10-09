Петраков назвал заявку! Финляндия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу в субботу, 9 октября, проводит очередной матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда Александра Петракова на выезде играет с Финляндией.

Встречу принимает Олимпийский стадион в столице страны Хельсинки. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

ЧМ-2022. Отбор

Видео дня

Группа D. 7 тур

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Арбитр VAR: Рикардо де Бургос (Испания)

Финляндия – Украина – 0:0

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Есть заявка сборной.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергей Булеца, 18. Александр Тымчик, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Всем привет! Сборная Украины по футболу сегодня постарается прервать свою ничейную серию в квалификации ЧМ-2022.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

Следить за противостоянием можно будет в прямом эфире на общенациональном телеканале "Украина", который также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV.

Кроме того, трансляцию из Хельсинки проведет специализированный "Футбол 1". Здесь зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и экспертов.

Также показ матча организовывает российский вещатель "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

Фаворитом встречи считается украинская сборная. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,37.

Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех финнов достигают уровня 3,40.

СУДЬИ МАТЧА ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано.

Помогать ему будут лайнсмены Анхель Невадо Родригес и Гуадалупе Поррас. Роль четвертого рефери исполнит Алехандро Эрнандес.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Рикардо де Бургос.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины:

– Финляндия – очень качественная команда, которую возглавляет хороший тренер Маркку Канерва. Это дисциплинированная, сыгранная, организованная команда, в которой есть свои звездочки – вратарь Градецки, защитник Араюури, полузащитник Гленн Камара, а также форварды Похьянпало и Пукки. Я раз пять пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их. Финляндию устроит ничья, нам же нужна только победа, и мы будем к ней стремиться.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Финляндия: Градецки – Гранлунд, Тайвио, Араюри, О'Шоннеси, Райтала, Нисилля, Камара, Кауко, Похьянпало, Пукки

Украина: Пятов – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы имеют в активе пять очков после пяти матчей, сыграв все из них вничью. У финнов то же количество пунктов, но есть игра в запасе.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В трех встречах с украинцами сборная Финляндии сумела добыть лишь одну ничью. 1:1 завершилась встреча в Киеве в марте нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Александр Петраков резко прокомментировал высказывания болельщиков и журналистов о его конфликте с Русланом Малиновским.