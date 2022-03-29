ФИФА жестко накажет Россию за войну в Украине: СМИ выяснили подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) твердо намерена жестко наказать Россию за военное вторжение в Украину. После отстранения команд от соревнований, утвержденного в начале марта, членство РФ в организации будет приостановлено либо же Российский футбольный союз (РФС) полностью исключат из состава федерации.

Такими данными располагает официальный сайт телеканала "Матч ТВ". Отличие двух наказание заключается в более сложной процедуре восстановления после окончания наказания. При этом в обоих случаях будет действовать запрет на проведение российскими командами международных матчей и трансферов.

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Сторонниками жесткого варианта с исключением России выступают Европейский футбольный союз (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Президент ФИФА Джанни Инфантино, а также Азиатская и Африканская ассоциации склоняются к приостановке членства РФС.

Окончательное решение по российскому вопросу будет вынесено на конгрессе ФИФА 31 марта. На следующий день в Дохе состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022, от плей-офф отбора которого россияне были отстранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов назвал сроки, на которые российский футбол будет изолирован от мирового и европейского спорта. В свою очередь журналист Нобель Арустамян назвал два варианта развития вокруг членства России в ФИФА и ее возможного перехода в Азию.

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