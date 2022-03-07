ФИФА готовит возвращение России в отбор ЧМ-2022 – СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность с переносом матча плей-офф отбора к чемпионат мира 2022 года между сборными Польши и России на лето, несмотря на отстранение команд из РФ от международных турниров. Таким образом в организации пытаются найти решение, которое бы "позволило не наказывать Россию техническим поражением" за нападение страны на Украину.

Такими данными располагает авторитетное польское издание Interia Sport. По информации портала, ФИФА всячески пытается затянуть время, чтобы дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), куда намерен обратиться Российский футбольный союз (РФС) после исключения клубных и национальных команд из всех международных соревнований.

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Несмотря на то, что сборная России была отстранена от плей-офф квалификации к ЧМ-2022, решение по ее матчу с поляками, который был намечен на 24 марта, все еще не принято. В Польше ожидали, что представителям РФ будет засчитано поражение 0:3, однако сейчас ситуация выглядит не столь однозначной.

Отметим, что ранее сборные Польши, Швеции и Чехии категорически отказались играть с российской национальной командой в решающем раунде отбора к мировому первенству в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что предвидел исключение своей команды из квалификационного турнира к Мундиалю-2022.