ФИФА готовит возвращение России в отбор ЧМ-2022 – СМИ

Александр Чеканов
Футбол
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ФИФА готовит возвращение России в отбор ЧМ-2022 – СМИ
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность с переносом матча плей-офф отбора к чемпионат мира 2022 года между сборными Польши и России на лето, несмотря на отстранение команд из РФ от международных турниров. Таким образом в организации пытаются найти решение, которое бы "позволило не наказывать Россию техническим поражением" за нападение страны на Украину.

Пары стыковых матче отбора ЧМ-2022.

Такими данными располагает авторитетное польское издание Interia Sport. По информации портала, ФИФА всячески пытается затянуть время, чтобы дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), куда намерен обратиться Российский футбольный союз (РФС) после исключения клубных и национальных команд из всех международных соревнований.

Видео дня
Тренер россиян Валерий Карпин.
Россию изолировали от мирового футбола.

Несмотря на то, что сборная России была отстранена от плей-офф квалификации к ЧМ-2022, решение по ее матчу с поляками, который был намечен на 24 марта, все еще не принято. В Польше ожидали, что представителям РФ будет засчитано поражение 0:3, однако сейчас ситуация выглядит не столь однозначной.

Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022.
Российский болельщик

Отметим, что ранее сборные Польши, Швеции и Чехии категорически отказались играть с российской национальной командой в решающем раунде отбора к мировому первенству в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что предвидел исключение своей команды из квалификационного турнира к Мундиалю-2022.

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