"Как можно?" В Польше отреагировали на скандальные планы ФИФА вернуть Россию в отбор ЧМ-2022

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
'Как можно?' В Польше отреагировали на скандальные планы ФИФА вернуть Россию в отбор ЧМ-2022
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Международная федерация футбола (ФИФА) спровоцирует грандиозный скандал, если позволит сборной России сыграть в стыковых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Ранее команды из РФ отстранили от всех международных соревнований из-за вторжения в Украину, однако стало известно, что ФИФА работает над планом проведения плей-офф в полноценном формате с участием россиян летом нынешнего года.

Комментируя ситуацию для портала Onet Sport, пресс-атташе Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковски жестко раскритиковал ФИФА. Он подчеркнул, что все еще нет решений относительно матча сборных Польши и России, который был запланирован на 24 марта.

Пары стыковых матче отбора ЧМ-2022.
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Сборная России по футболу.

"У нас нет информации или каких-либо отзывов от ФИФА. Никто не знает, как будет развиваться ситуация в Украине, но в июне никто не забудет, что происходит. Там гибнут невинные люди, гибнут мирные жители. Как можно разрешить россиянам играть в футбол? То, что делает ФИФА, – это просто скандал", – подчеркнул Квятковски.

Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022.
Россию изолировали от мирового футбола.

Напомним, сборная Украины в первом стыковом матче квалификации к ЧМ-2022 сыграет с Шотландией. Поединок планировали провести 24 марта, однако по просьбе нашей стороны он будет перенесен на июнь.

Матч Польши и России перед Евро-2020.
Тренер россиян Валерий Карпин.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что он ожидал отстранения своей команды от плей-офф квалификации к чемпионату мира в Катаре.

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