'Как можно?' В Польше отреагировали на скандальные планы ФИФА вернуть Россию в отбор ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) спровоцирует грандиозный скандал, если позволит сборной России сыграть в стыковых матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Ранее команды из РФ отстранили от всех международных соревнований из-за вторжения в Украину, однако стало известно, что ФИФА работает над планом проведения плей-офф в полноценном формате с участием россиян летом нынешнего года.

Комментируя ситуацию для портала Onet Sport, пресс-атташе Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковски жестко раскритиковал ФИФА. Он подчеркнул, что все еще нет решений относительно матча сборных Польши и России, который был запланирован на 24 марта.

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"У нас нет информации или каких-либо отзывов от ФИФА. Никто не знает, как будет развиваться ситуация в Украине, но в июне никто не забудет, что происходит. Там гибнут невинные люди, гибнут мирные жители. Как можно разрешить россиянам играть в футбол? То, что делает ФИФА, – это просто скандал", – подчеркнул Квятковски.

Напомним, сборная Украины в первом стыковом матче квалификации к ЧМ-2022 сыграет с Шотландией. Поединок планировали провести 24 марта, однако по просьбе нашей стороны он будет перенесен на июнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что он ожидал отстранения своей команды от плей-офф квалификации к чемпионату мира в Катаре.