ФИФА готовится вернуть Россию на ЧМ: СМИ назвали первую команду, которую допустят к турниру

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится снять запрет на участие в турнирах под своей эгидой для российских команд. В частности, речь идет о сборных U-17, которые ранее были допущены к отборочным турнирам к чемпионатам Европы среди юношей и девушек.

Об этом информирует авторитетная британская корпорация Sky. Отмечается, что о решении может быть объявлено уже 4 октября. Это будет означать, что российские юношеские команды смогут выступить на чемпионатах мира, если смогут квалифицироваться на них. При этом турнир-2023 состоится уже в ноябре в Индонезии, то есть представителей РФ на нем не будет.

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В то же время женская команда может еще попасть на мунидаль-2024, который примет Доминиканская республика. Отборочным турниром к нему станет чемпионат Европы, к которому россиянки уже получили отобраться. Правда, хозяева первенства шведы уже заявили, что не намерены пускать представительниц страны-агрессорки на турнир.

Отметим, что решение Европейского футбольного союза (УЕФА) вернуть российские сборные в юношеские турниры вызвало бунт –бойкотировать матчи с представителями РФ решили 11 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отборам к ЧЕ-2024.

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