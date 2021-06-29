Фанаты в Глазго устроили перекличку "Слава Украине!" – "Героям слава!" перед матчем Евро-2020

Украинские болельщики эффектно провели время в Шотландии перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Украина – Швеция. Фанаты в одном из баров Глазго устроили перекличку "Слава Украине!" – "Героям слава!".

На видео, которое появилось в Instagram Zorya Londonsk, видно, как украинцы, прилетевшие на поединок плей-офф Евро-2020, зажигают знаменитыми лозунгами.

Стоит отметить, что по информации местных СМИ игру смогут посетить до 500 украинцев, приехавших из Лондона.

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Это связано с коронавирусными ограничениями. Власти Шотландии лишь англичанам позволяют не проходить 5-дневный карантин по прибытии в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче 3-го тура Евро-2020 Украина – Австрия исполнили знаменитую песню "Путин - х**ло".

Отметим, что перед поединком этот же хит фанаты сборной Украины исполнили вместе с австрийцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное исполнение на матче 2-го тура Украина – Северная Македония вызвало бурную реакцию у россиян.

Депутата Госдумы Николая Валуева возмутили действия украинских болельщиков.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал украинских болельщиков подонками.

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев потребовал не допускать болельщиков "желто-синих" на стадионы.

Трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".