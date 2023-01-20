Венгрия неожиданно пошла против России в футболе

Венгерская футбольная федерация (MLS) запретила команда всех дивизионов проводить спарринги с представителями Российской Федерации. Из-за этого нижегородский "Пари НН" не смог сыграть товарищеский матч с "Тисакечке", который должен был пройти 18 января на тренировочных сборах в Турции.

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Такими данными располагает пропагандистский телеканал "Матч ТВ". Отметим, что Венгрия является едва ли не единственной стран ЕС, которая не вводит санкции против РФ, а также блокирует финансовую помощь Украине.

Отмечается, что у "Пари НН" также была планировала игра с болгарским "Ботевом", однако клуб из Пловдива также отказался выходить на поле с представителями страны-террориста. Интересно, что запрет на проведение товарищеского матча поступил от президента клуба Георги Самуилова.

Напомним, фанаты софийского "Левски" устроили акцию протеста, узнав о планах команды организовать спарринги с московским "Спартаком", екатеринбургским "Уралом" и Краснодаром" на подготовительных сборах в ОАЭ. Ультрас призвали руководство не легализовать таким образом путинский терроризм. В итоге, все три матча были отменены по инициативе болгарской стороны.

Ранее известный российский спортивный комментатор Кирилл Набутов жестко обратился к соотечественникам, которые поддерживают войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.

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