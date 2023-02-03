''Эталонный'': росСМИ восхитилось Забарным и удивилось его переходу ''в самую безыдейную команду АПЛ''

Украинский новичок английского "Борнмута" Илья Забарный обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать звездой топ-чемпионата. При этом 20-летний киевлянин откровенно удивил выбором продолжить карьеру в откровенном аутсайдере Премьер-лиги, ведь слухи связывали его с ведущими клубами Европы.

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Такое мнение в своем обзорном материале о трансферах клубов АПЛ выразил российский портал Sports.ru. При этом автор издания Вадим Лукомский отметил, что в "Борнмуте" Забарный наверняка станет игроком основного состава, чего бы, вероятно, не случилось при трансфере в условный "Тоттенхэм".

"Забарный – эталонный современный центральный защитник. У него есть все для игры в высокой линии, он хорошо пасует и потрясающе тащит мяч. К 20 годам у него три сезона на взрослом уровне, большой турнир сборных и солидный еврокубковый опыт. Везде он был основным – и выделялся с лучшей стороны. Выбор "Борнмута" – большой сюрприз. Последние два года слухи связывали Илью с клубами совсем другого калибра. Вероятно, в такой команде он не стал бы сразу основным. Возможно, именно в этом мотив. Борьба за выживание в самой безыдейной команде АПЛ – не лучший план адаптации, но проблем с игровым временем быть не должно", – подчеркнул журналист.

Напомним, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро. Тренер "вишен" Гари О'Нил пришел в восторг от украинского футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный французский футболист Эммануэль Пети восхитился украинским новичком "Челси" Михаилом Мудриком. При этом в отношении украинца было открыто дисциплинарное дело Футбольной ассоциацией (FA), после того, как игрока обвинили в расизме. В ответ болельщики в нашей стране заступились за соотечественника.

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