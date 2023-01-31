Официально. ''Динамо'' оформило исторический трансфер игрока сборной Украины в Англию

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный перешел в английский "Борнмут". Контракт с 20-летним футболистом сборной Украины подписан сроком на 5 лет.

Видео дня

По сообщению СМИ, столичный клуб заработает на продаже своего воспитанника более 28 млн евро. Сумма будет перечислена траншами в течение трех лет. Также "бело-синие" получат 20% от последующей продажи игроки и различные бонусы.

Договором также предусматривается проведение благотворительного товарищеского матча между "Динамо" и "Борнмутом".

Английский клуб оригинально представил украинца, сделав в стиле игры – симулятора футбольного менеджера.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Забарный дебютировал за основной состав "Динамо" осенью 2020 года. С того времени он сыграл 84 поединка в футболке "бело-синих" во всех турнирах, забив один гол.

В активе защитника 24 матча за национальную команду Украины.

С командой до 19 лет участвовал в Юношеской лиге УЕФА 2019/20, где был основным игроком, сыграв во всех матчах.

Трансферная стоимость по состоянию на 15 мая составляет 15 млн евро.

По итогам прошлого сезона Забарный занял 7-е место в списке самых дорогих игроков УПЛ.

В клубах английской Премьер-лиги кроме Ильи выступают Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!