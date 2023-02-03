''Я в восторге'': тренер ''Борнмута'' ярко оценил Забарного

Главный тренер английского "Борнмута" Гари О’Нил восторженно отозвался об украинском новичке команды Илье Забарном, который перешел в клуб нынешней зимой из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро. 39-летний наставник "вишен" отметил физические данные нашего соотечественника и его умение противостоять форвардам соперника.

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Об этом О’Нил заявил на пресс-конференции перед игрой с "Брайтоном" 4 февраля, передает ВВС. Он отметил, что у Забарного, несмотря на молодой возраст, провел немало матчей на самом высоком уровне, в том числе чемпионате Европы. При этом украинец вряд ли дебютирует уже в субботу, так как не находится в игровом тонусе.

"Забарный провел много футбольных матчей на высоком уровне как для своего возраста. У него хорошее владение мячом и отличные физические данные. Я рад, что он у меня есть, потому что это была та линия, которую я стремился укрепить. У Забарного была пауза в сезоне в киевском "Динамо", поэтому у него не было практики. Тем не менее, я в восторге", – сказал наставник "Борнмута".

Напомним, после трансфера Ильи представительство Украины в чемпионате Англии увеличивается до пяти футболистов. В клубах АПЛ уже выступают Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов объяснил свой переход в американский "Интер" (Майами) в том числе необходимостью защитить свою семью от войны в Украине, чем вызвал возмущение украинцев.

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