"Это не похоже на сон": Эриксен впервые рассказал, что испытал во время клинической смерти

Бывший лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший на Евро-2020 остановку сердца в матче с финнами, впервые детально описал то, что с ним случилось. По словам экс-футболиста миланского "Интера" он помнит лишь то, как в него попал мяч и почувствовал удар в голень.

Затем с него случился небольшой спазм и дальше все - датчанин отключился.

Отвечая на вопрос журналиста, что случилось в те три или четыре минуты, которые он был в состоянии клинической смерти, Эриксен признался, что это было не похоже на сон.

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"Было совершенно темно. Когда я проснулся, я как будто вернулся из очень далекой жизни. Но это не похоже на сон. Я ничего не помню, После сна, обычно вспоминаются его части. Я ничего не смог вспомнить из того периода, пока отсутствовал. Просто чувствовал себя отстраненным. Мне приходилось бороться с дыханием", – цитирует датчанина МатчТВ.

Кристиан вспомнил свое пробуждение. Он не мог открыть глаза, а потом начал видеть людей вокруг себя.

"Врачи стояли вокруг. Я мог слышать их голоса. Как будто в голове я слышал: "Очнись". Потом наш врач говорит: "Ему 30". И тут я сразу поправляю его: "Мне 29. Теперь расслабьтесь". После этого я сразу пришел в сознание", – подытожил футболист.

Напомним, что инцидент произошел в 1-м туре Евро-2020. В конце первого тайма Эриксен потерял сознания и упал лицом на поле.

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

После восстановления Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

2 декабря Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в составе своей бывшей команды — датского клуба "Оденсе".

14 декабря "Интер" разорвал контракт с датским футболистом.