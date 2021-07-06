Эксперт объяснил, чего не хватило сборной Украины на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай считает, что "желто-синим" в матчах Евро-2020 не хватало командой целостности. По мнению Гая подопечным Шевченко удавалось показать неплохой футбол лишь отрезками.

Анализируя четвертьфинал против Англии Гай предположил, что украинцам в первую очередь не хватило психологического настроя. Игроки еще до старта стушевались перед грозным конкурентом, который не пропустил на чемпионате Европы ни одного гола.

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"Если говорить в общем, то хотелось бы увидеть лучшего от сборной Украины, зная, на что этот коллектив способен. Целостная игра у сине-желтых, на мой взгляд, получилась только в поединке со сборной Швеции, остальные матчи не были столь выразительными. Думаю, что матч с Англией показал, что команда не была полностью готова к турниру", – цитирует экс-футболиста "Команда1".

Гай согласен с утверждением, что англичане в 1/4 финала не дали нам ни одного шанса.

"Британцы более уверенно владели мячом, а при обороне действовали надежно. Сборной Украины явно не хватало остроты. Сине-желтым нужен был гол, который, возможно, встряхнул бы команду. Пикфорд не почувствовал силу атаки украинцев", – подытожил Алексей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 проиграла англичанам 0:4.

Несмотря на такое выступление, болельщики устроили овации нашей команде в Борисполе.

Бродский, комментируя выступление сборной Украины, раскритиковал ее уровень игры на Евро-2020.