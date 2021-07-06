Сборная Украины вышла проигрывать на матч с Англией, – Бродский

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский высказался о выступлении национальной футбольной сборной на чемпионате Европы-2020. По мнению президента Федерации баскетбола Украины игроков не хвалить не за что.

Михаил Юрьевич считает, что лишь один матч на Евро-2020 можно записать сборной в актив – это первая встреча группового этапа с Нидерландами.

"Вы хотите менять что-то в стране, так давайте говорить правду. Мы все хвалим команду. Но только одна игра была хорошей – с Нидерландами. С Македонией, слава Богу, во втором тайме нам не забили, с Австрией все видели. А с Англией они вышли проигрывать. Они когда стояли, гимн наш был, я смотрел на это и жене сказал, что буде 4:0", – заявил глава редсовета OBOZREVATEL в эфире программы "ХАРД З ВЛАЩЕНКО" на "Украина 24".

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Бродский сравнил сегодняшнюю сборную Украины с "Динамо" 40-летней давности.

Я очень близко дружил с футболистами киевского "Динамо" поколения 80-х. Я знал, как они работают... Почему на Англию вышли уже проигрывать? Так они же по принципу, что их все хвалят. "Мы ж уже в 1/8 финала. Слава богу. А зачем умирать дальше?" Нам не нужен полуфинал, финал..." – отметил президент ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала Евро-2020 уступила команде Англии со счетом 0:4.

После матча в социальных сетях резко раскритиковали выступление наших футболистов, потребовав уволить Шевченко.

Иожеф Сабо, оценивая результаты, назвал Украину "не топ-командой".