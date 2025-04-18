Экс-жена Тимощука сделала откровенное признание о том, что делал футболист перед побегом в Россию

Бывшая супруга Анатолия Тимощука рассказала, как экс-футболист сборной Украины во времена выступления в донецком "Шахтере" контролировал её жизнь, заставил отказаться от карьеры и полностью зависела от него финансово. Надежда Навроцкая поделилась подробностями их совместной жизни, которые ранее не обсуждались публично.

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По её словам, за внешним благополучием скрывалась жесткая модель отношений, где главные решения принимал он, а её мнение часто игнорировалось.

"Когда я переехала в Донецк, сразу нашла работу по специальности. Рабочий график был нормальный — с понедельника по пятницу с девяти до шести. Для вчерашней студентки зарплата в 500 долларов была отличной", — рассказала она в интервью Блик.ua.

Однако Тимощуку такой режим не подошёл. Он посчитал, что их графики несовместимы, и настоял на том, чтобы она уволилась: "Он мне сказал: "Ты будешь работать всю неделю, мы будем видеться только вечерами, а на выходных у меня матчи. Это не подходит. Ты не парься, я достаточно зарабатываю, нам хватит".

В итоге все бытовые заботы легли на неё. Она возила футболиста на тренировки и обратно, решала все вопросы по его автомобилю, включая мойку и смену номеров. При этом он осознавал, что лишил её любимой работы, и дал ей доступ ко всем своим счетам, оформив нотариальное поручение.

"Он знал: если ещё и с деньгами начнутся проблемы — я уйду", — добавила она.

Вспоминая материальные подарки, она призналась, что самым ценным был наручный часы — их Тимощук подарил уже под конец своей карьеры в "Шахтёре", когда начал хорошо зарабатывать. Ранее, по её словам, они даже не могли себе позволить ужин в ресторане.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения Тимощук отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

11 марта 2022-го УАФ лишила Анатолия всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Ранее Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Тимощук отказался платить алименты на содержание двух своих дочек из-за санкции западных стран в отношении России, которые были введены после нападения РФ на Украину.

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