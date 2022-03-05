Анатолий Тимощук отказался платить алименты из-за "санкций против России"

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Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук перестал платить алименты своей бывшей жене Надежде Навроцкой. В качестве аргумента адвокат украинского тренера "Зенита" назвал санкции Запада в отношении России из-за нападения на Украину.

Надежда вместе с двумя дочками-близнецами Ноей и Мией (2010 года рождения) живет сейчас в Мюнхене. В России Анатолий женился второй раз на местной PR-художнице Анастасии Климовой. В браке у них родилось двое детей.

"Уважаемые коллеги, в качестве меры пресечения сообщаем, что из-за санкций против РФ, касающихся платежных операций, наш клиент, вероятно, не сможет платить алименты, пока действуют эти санкции", – говорится в официальном письме немецкой стороне, которое у себя в Telegram-канале разместить российский журналист Алексей Андронов.

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"Спасибо, Господь, я видел уже все..." – эмоционально отреагировал Андронов.

Напомним, что российские войска вторглись на территорию нашей страны 24 февраля.

С того момента и до нынешнего времени Тимощук никак не отреагировал, лишь закрыв комментарии у себя в аккаунте.

Ранее Навроцкая рассказала, что после нападения России на Донецк, Анатолий контрабандой вывез в Питер семейную коллекцию икон, стоимостью порядка 10 млн евро. ​

​По словам женщины в первые годы войны он даже получил грамоту от руководства "ДНР".

3 марта экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко пристыдил Тимощука, а Руслан Малиновский заявил, что Толик "100% больше не легенда украинского футбола".

5 марта Александр Алиев опубликовал видеообращение к Тимощуку, спросив у того "почему он засунул язык в жопу".