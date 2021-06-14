Ребров рассказал, что для него стало откровением в матче Нидерланды – Украина

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров признался, что его впечатлила игра сборной Нидерландов в матче Евро-2020 с Украиной. 47-летний специалист отметил, что "оранжевые" действовали на невероятных скоростях, что и принесло им победу.

По словам Реброва, подопечным Андрея Шевченко пришлось сложно при обороне своих ворот. "Повторюсь, для меня стало большим откровением, насколько быстро и умело нидерландцы двигали мяч. В такой ситуации непросто прессинговать. До какой-то поры украинцы умело оборонялись, но без ошибок не обошлось", – цитирует экс-наставника "бело-синих" zbirna.com.

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Оценивая действия украинской сборной, нынешний тренер эмиратского "Аль-Айна" подчеркнул, что в поражении от фаворита группы нет ничего страшного.

"Хорошо, что команда нашла в себе силы переломить ход поединка с Нидерландами, и Андрей Ярмоленко забил красивый мяч, который придал уверенности. Но потом немного не повезло. Я думаю, что все понимали: в этом матче у нас был шанс зацепиться за очки, но все будет решаться в оставшихся двух играх. Самое важное, что мы увидели – у нас есть команда. И эта команда очень организованная. Ничего страшного в таком поражении я не вижу", – сказал Ребров.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины проиграла Нидерландам 2:3. Поединок вошел в историю чемпионатов Европы по футболу, выдав самый результативный тайм после нулевой ничьей в первой 45-минутке.

Известный российский журналист Алексей Андронов поприветствовал игру команды Андрея Шевченко словами "Слава Украины!".