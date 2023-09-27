Экс-игрок ЦСКА призвал сборную России 'ни в коем случае не унижаться перед поганью' из УЕФА

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оскорбительно высказался о Европейском футбольном союзе (УЕФА) из-за условий допуска российских юношеских сборных к международным турнирам. Он потребовал от функционеров из РФ ни в коем случае не соглашаться на выступление без флага и гимна.

Об этом Пономарев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он обозвал руководителей УЕФА поганью, а запрет на символику страны-агрессорки – настоящим унижением для ее представителей, которые продолжают поддерживать преступную войну против Украины.

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"Не стоит унижаться и играть без герба на груди. Ни в коем случае нельзя! Да черт с ним, с этим УЕФА. Они же запустили пробный шар – проверить, как мы среагируем, будем ли мы унижаться. Все равно они никуда не денутся без нас во всех видах спорта. Ни в коем случае не надо унижаться перед этой поганью! Ну не хотят англичане с нами играть, да и черт с ними, с этими паразитами. Ничего страшного, потерпим и без матчей с ними. Но еще годика два, наверное, придется потерпеть нам", – сказал Пономарев.

Ранее с аналогичным призывом выступил бывший игрок московского "Спартака" Александр Прудников, который заявил, что в УЕФА "скоро сами захотят, чтобы мы играли". Кроме того, экс-президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус сравнил РФ с гитлеровской Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Футбольная ассоциация Англии устроила бунт из-за допуска российских юношей к турнирам УЕФА и наотрез отказались играть с командами из РФ. Таке осудила решение и украинская федерация.

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