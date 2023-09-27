В России устроили истерику из-за запрета УЕФА флага РФ и сравнили себя с гитлеровской Германией

Бывший президент московских "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус назвал унизительным решение Европейского футбольного союза (УЕФА) допустить юношеские сборные России в свои турниры без флага и гимна. Функционер добавил, что даже "немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, не запрещали символику".

Об этом Геркус с возмущением написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что Германии после войны 1939-1945 гг. разрешили выступать со своими гербом, флагом и гимном. При этом представитель страны-агрессорки забыл уточнить о том, что армия РФ продолжает убивать мирных украинцев и ее воинов, а, кроме того, немцы не были допущены к отборочному турниру ЧМ-50 в знак наказания за чудовищные преступления нацистов и позже не выступали с символикой гитлеровского режима.

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"Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок. Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами, им не запрещали символику. Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил", – заявил Геркус.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии устроила бунт из-за допуска российских юношей к турнирам УЕФА и наотрез отказались играть с командами из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина осудила решение УЕФА начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры.

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