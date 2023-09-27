Играть не будем: Украина отреагировала на возвращение России U-17 в турниры УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала решение Европейского футбольного союза (УЕФА) начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры. В организации потребовали от партнеров из Ньона сохранить все санкции в отношении представителей страны-агрессорки.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ. Комментируя допуск к отборочным турнирам чемпионата Европы российских юношей, Украина подчеркнула, что не позволит своим сборным играть с командами из РФ, а также призвала к бойкоту другие федерации.

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"УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска. Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предварительное решение о полном отстранении любых команд из РФ от участия в международных соревнованиях", – подчеркнули в нашей ассоциации.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии устроила бунт из-за допуска российских юношей к турнирам УЕФА и наотрез отказались играть с командами из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

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