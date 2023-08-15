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Экс-игрок сборной России заявил, что "давно вынашивал идею" убивать украинцев, но не смог объяснить зачем

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,3 т.
Экс-игрок сборной России заявил, что 'давно вынашивал идею' убивать украинцев, но не смог объяснить зачем

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин не смог назвать причины своего решение вступить в террористическую группировку "Эспаньола" и воевать против украинцев. Отвечая на соответствующий вопрос, участник чемпионата мира 2002 года в составе сборной России назвал это осознанным выбором, но ничего не смог сказать о конкретных факторах, повлиявших на него.

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Об этом Соломатин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он подтвердил, что с июля нынешнего года активно выполняет преступные приказы в войне на территории другого независимого государства, но не видит в этом ничего плохого.

Экс-игрок сборной России заявил, что "давно вынашивал идею" убивать украинцев, но не смог объяснить зачем
Экс-игрок сборной России заявил, что "давно вынашивал идею" убивать украинцев, но не смог объяснить зачем

"В зоне СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.) нахожусь с июля. Давно уже вынашивал эту идею. Сложно сказать, что конкретно стало ключевым. Скорее, это совокупность определенных факторов. Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда "Эспаньола", хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, так как регулярно ездил к ним", – сказал российский военный преступник.

Экс-игрок сборной России заявил, что "давно вынашивал идею" убивать украинцев, но не смог объяснить зачем

Ранее Соломатин, в активе которого 13 матчей за сборную России восхитился диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов, под этот Запад". В сети экс-футболиста назвали больным на голову после слов о загнивающей Европе. Также он призывал "переделывать" украинских детей.

Экс-игрок сборной России заявил, что "давно вынашивал идею" убивать украинцев, но не смог объяснить зачем

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на грудях".

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