Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин не смог назвать причины своего решение вступить в террористическую группировку "Эспаньола" и воевать против украинцев. Отвечая на соответствующий вопрос, участник чемпионата мира 2002 года в составе сборной России назвал это осознанным выбором, но ничего не смог сказать о конкретных факторах, повлиявших на него.

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Об этом Соломатин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он подтвердил, что с июля нынешнего года активно выполняет преступные приказы в войне на территории другого независимого государства, но не видит в этом ничего плохого.

"В зоне СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.) нахожусь с июля. Давно уже вынашивал эту идею. Сложно сказать, что конкретно стало ключевым. Скорее, это совокупность определенных факторов. Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда "Эспаньола", хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, так как регулярно ездил к ним", – сказал российский военный преступник.

Ранее Соломатин, в активе которого 13 матчей за сборную России восхитился диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов, под этот Запад". В сети экс-футболиста назвали больным на голову после слов о загнивающей Европе. Также он призывал "переделывать" украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на грудях".

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