Известный украинский голкипер Максим Коваль перешел в "Арис". Как сообщает пресс-служба греческого клуба, договор подписан сроком на 2,5 года.

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Согласно соглашению 31-летний экс-футболист сборной Украины сразу отправится в аренду в "Каламату", лидирующую во втором дивизионе чемпионата Греции. Там украинец будет выступать до конца текущего сезона.

Максим Коваль родился в Запорожье. В свое время выступал за киевское "Динамо", "Депортиво Ла-Корунья", "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии и "Шериф" из Молдовы.

За клуб из Тирасполя Максим выступал с августа 2022 года, сыграв 41 матч из которых 16 отстоял на ноль. Вместе с командой оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, летом прошлого года случился громкий скандал, когда фанаты "Ариса" на игре 3-го квалификационного раунда Лиги конференций вывесили оскорбительный баннер в адрес отдельного отряда специального назначения "Азов".

На плакате, который появился за воротам Георгия Бущана висела надпись на английском "Уничтожить нацистов из "Азова".

После ответной игры футболисты "Ариса" устроили стычку с игроками "Динамо" после того, как Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам средний палец.

Фанаты греческого "Ариса", не выдержав поражения своей любимой команды (5:6 по пенальти), решили своеобразно "отомстить" украинцам, начав скандировать "Путин! Путин!".

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